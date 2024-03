The Reunion brawurowy kryminał YA w stylu serialu The White Lotus i filmu Glass Onion

"The Reunion" to strzał w dziesiątkę! Świetnie poprowadzona wieloosobowa narracja, ciekawi bohaterowie, no i oczywiście cudowny Meksyk. Tutaj każdy z Mayweatherów skrywa wiele tajemnic. A to jest to, co lubię! Do ostatnich stron zastanawiałam się KTO?! Trzymający w napięciu, sprawiający, że do końca nic nie jest pewne, thriller. Martyna Urbaniak @babkazbiblioteki