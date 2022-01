The Iceman – historia płatnego mordercy

Richard Leonard Kukliński, znany również jako "The Iceman", urodził się 11 kwietnia 1935 roku. Był amerykańskim płatnym mordercą, którego historia do dnia dzisiejszego budzi emocje. Będąc jeszcze dzieckiem, znęcał się nad zwierzętami: wrzucał je do pieców lub przywiązywał do pociągu. Pierwszego morderstwa człowieka dokonał w wieku 14 lat! Ofiarą był Charley Lane – lider sześcioosobowego gangu szkolnego, który znęcał się nad Richardem.