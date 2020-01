"The Audio Bible super production" – polska produkcja rusza w świat

Na platformie crowdfundingowej Kickstarter.com zadebiutowało spektakularne słuchowisko radiowe "The Audio Bible super production", które pokochali polscy słuchacze.

Ruszyła zbiórka na "Audio Bible super production" (Materiały prasowe)

W lutym 2018 roku, po trzech latach pracy, swoją premierę miało największe słuchowisko radiowe w Polsce i Europie – "Biblia Audio Superprodukcja". W nagraniach wzięli udział katolicy, protestanci, agnostycy, ludzie wierzący i niewierzący oraz przedstawiciele niemal każdej grupy zawodowej.

Zaangażowano ponad 500 wykonawców, z czego sam zespół aktorski liczył 481 osób, a także 10 000 statystów zgromadzonych w hali widowiskowej w Krakowie. Dziś, po niemal dwóch latach od premiery tego wyjątkowego słuchowiska, Biblia Audio może pochwalić się nadzwyczajnymi wynikami: ponad 1,7 mln pobrań, 5 mln wyświetleń i przeszło 100 mln odsłuchanych minut wszystkich pilków audio i video.

"Biblia Audio Superprodukcja" dotarła do ogromnej grupy polskich odbiorców, jednak twórcy chcą rozpocząć kolejny akt swojej przygody. Ich ambicją jest podbój globalnego rynku przez polską produkcję dźwiękową, dlatego rozpoczęto prace nad anglojęzyczną wersją słuchowiska – "The Audio Bible Super Production". Nie będzie to jednak kopia polskiej produkcji. Pod kątem realizacyjnym autorzy idą o krok dalej, zapowiadając pierwsze na świecie słuchowisko biblijne wykorzystujące technikę dźwięku 3D. Jak będzie brzmiała The Audio Bible, posłuchać można tutaj.

Marka rozpoczęła współpracę ze studiem dźwiękowym Formosa Studios (Los Angeles, CA), które realizowało dźwięk w hollywoodzkich filmach (m.in. "Frozen 2", "Blade Runner 2049", "Deadpool 2") i grach komputerowych (np. Call of Duty, Battelfield, The Last of Us). Wspólnie z Formosa Studios zrealizowana została już Apokalipsa Św. Jana, a aktualnie trwają przygotowania do realizacji całości "The Audio Bible". W nagraniach udział weźmie ponad 120 profesjonalnych aktorów, prowadzone są także rozmowy z agentami hollywoodzkich gwiazd.

"To absolutnie niezwykłe jak entuzjastycznie przyjmowany jest nasz projekt w Stanach. To, co udało się zrobić w Polsce, robi na naszych partnerach wrażenie, ale chyba najbardziej przemawia do nich jakość dźwięku, którą można usłyszeć w Apokalipsie. Ten entuzjazm ośmielił nas do poszukiwań większego wsparcia finansowego i zrealizowania naszego projektu w sposób bezkompromisowy" – mówi Krzysztof Czeczot, pomysłodawca projektu.

09.01.2020 r. "The Audio Bible Super Production" pojawiło się na globalnej platformie crowdfundingowej, gdzie będzie można wspierać polską markę.