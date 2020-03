Teresa Tyszkiewicz nie żyje. Artystka miała 67 lat

Zmarła Teresa Tyszkiewicz, artystka multimedialna. Pracowała przy filmach krótkometrażowych, tworzyła obrazy, rzeźby, zajmowała się też rysunkiem i fotografią. Miała 67 lat.

Tyszkiewicz wyprowadziła się z mężem Zdzisławem Sosnowskim do Paryża w 1982 r., Tam kontynuowali swoje kariery. Artystka zaczęła tworzyć obrazy z użyciem szpilek. Nabierały one przeróżnych znaczeń. Krytycy jednak twierdzili, że to były jej "narzędzia do porządkowania chaosu". Tyszkiewicz zajmowała się również rzeźbą w drewnie, rysunkami i fotografią.