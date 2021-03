Te małe, niepozorne karteczki tylko wyglądają na niegroźne. Jaka chemia kryje się w paragonach?

Te małe, niepozorne karteczki tylko wyglądają na niegroźne. Pomijając ich ogromną liczbę, którą drukuje się każdego dnia, to znakomita ich większość do tej pory zawierała dodatek bisfenolu A (BPA) lub bisfenolu S (BPS), dwóch substancji doskonale udających hormony płciowe i zwiększających ryzyko zaburzeń zdrowia – otyłości, niepłodności czy raka piersi. Były one dodatkiem w składzie emulsji termoczułej w papierze termicznym, który jest wykorzystywany do drukowania paragonów (Biedermann et al., 2010). Emulsja ta znajduje się pomiędzy dwoma warstwami cienkiego papieru a pod wpływem temperatury ukazuje nam cyfry i listę zakupów, która w sobotę przed niehandlową niedzielą zdaje się ni a. Ten cudowny wynalazek, który tak bardzo ułatwia prowadzenie handlu, ma też jednak swoją ciemną stronę. Kontakt z paragonami powoduje uwalnianie się bisfenoli na całej ich powierzchni. Te szkodliwe związki mogą przenikać do otoczenia, a przy bezpośrednim kontakcie ze skórą także do naszego organizmu. Co ważne, migracja BPA przez skórę może być większa w przypadku rąk wilgotnych lub pokrytych tłustą warstwą (np. kremu)