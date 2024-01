Targi Książki i Mediów VIVELO we wrześniu w Lublinie

W trakcie Targów Książki i Mediów VIVELO 2023 w Warszawie odbyło się ponad 550 spotkań z autorami. Spotkać można było najbardziej znane nazwiska polskie nazwiska: prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, Katarzynę Bondę, Katarzynę Kubisiowską czy Remigiusza Mroza, a na specjalne zaproszenie Targów VIVELO do Warszawy przylecieli m.in. Graham Masterton, Toshikazu Kawaguchi czy Harry Whittaker, syn Lucindy Riley. Do spotkań pisarzy z fanami wykorzystano płytę główną, która jest idealną przestrzenią do organizacji sesji autografowych nawet najbardziej zasięgowych autorów w sposób bezpieczny i pozwalający odwiedzającym w sposób niezakłócony zapoznawać się z ofertą wydawnictw.