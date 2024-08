Targi Książki i Mediów VIVELO Lublin

Gościem będzie też Przemysław Piotrowski, jeden z najpopularniejszych pisarzy kryminałów. Budował drapacze chmur w Nowym Jorku, kucharzył w hiszpańskich kurortach, stał za barem w Irlandii, Anglii, Hiszpanii i USA, operował na platformach wiertniczych w Norwegii, był rzecznikiem euroligowego klubu koszykarskiego oraz dziennikarzem sportowym i śledczym. Jako pisarz debiutował w 2015 roku thrillerem historycznym "Kod Himmlera", a następnie wykreował mroczny świat w sensacyjnej "Drodze do piekła". Jest również autorem serii political fiction "Radykalni". Świetnie przyjętym "Piętnem" rozpoczął serię książek o komisarzu Igorze Brudnym, a w pozycji "La Bestia" wspiął się na wyżyny researchu podejmując niebezpieczną wyprawę do Kolumbii i wiodąc czytelnika tropem najokrutniejszego seryjnego mordercy w historii świata. W sobotę posłuchacie go podczas spotkania autorskiego "Mieszkając z mordercą pod jednym dachem – jak daleko trzeba się posunąć, aby napisać bestsellerowy kryminał?"