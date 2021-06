Targ Mięsny. Ofiarą może być każda dziewczyna

– Cześć! Przepraszam! – woła za nami mężczyzna. Co do licha? – Nie zatrzymuj się – mówię półgębkiem. Czasami robotnicy wykrzykują do nas z rusztowań rozmaite gówniane komentarze, ale jeszcze nikt tak bezczelnie za nami nie szedł. Trochę to straszne. A mogłoby się wydawać, że będziemy bezpieczne w piep*** parku rozrywki, co nie?