Tak imigranci dostają się do Europy. "Pakuje się ich profesjonalnie"

Według Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w 2020 r. dwukrotnie wzrosła liczba imigrantów, którzy dotarli do UE tzw. szlakiem bałkańskim. Tylko w październiku 2020 r. do Europy dostało się tym szlakiem trzy i pół tysiąca osób, głównie z Syrii i Afganistanu, a to o ponad 30 proc. więcej niż we wrześniu 2020 r. Tekst jest fragmentem książki "Straż graniczna", która ukazała się nakładem wydawnictwa MUZA.