Tajemnica bajecznej fortuny Bony Sforzy. Jak najbogatsza królowa w dziejach Polski zbiła swój majątek?

Bona zakasała rękawy i dokonała tego, co było jej specjalnością: rzeczy niemożliwej. Przekształciła księstwa pińskie i kobryńskie w najprawdziwszą maszynkę do robienia pieniędzy. Zachwycony król oddawał w jej ręce kolejne ziemie i to już nie z miłości, ale z uwagi na "roztropne Jej Królewskiej Mości we wszystkich sprawach postępowanie, ład i mądre kierownictwo".