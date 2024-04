Sztuczna inteligencja - Edukacyjna Supermoc na każdym szczeblu nauki

Jak działa generator wypracowań Zszywka?

Aplikacja Zszywka.pl wykorzystuje technologie NLP (ang. Natural Language Processing) i GPT (ang. Generative Pretrained Transformer), które są fundamentem działania sztucznej inteligencji. Te zaawansowane algorytmy pozwalają maszynie na "rozumienie" i generowanie ludzkiego języka na wysokim poziomie. Co więcej, system ciągle się rozwija dzięki analizie informacji zwrotnej od użytkowników oraz profesjonalnym ocenom prac nauczycieli współpracujących z platformą. Ten model uczenia się zapewnia, że każde wypracowanie jest nie tylko technicznie poprawne, ale również dostosowane do edukacyjnych standardów i potrzeb ucznia, co czyni Zszywka.pl narzędziem dynamicznie dostosowującym się do zmieniającego się środowiska edukacyjnego.