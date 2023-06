Szrama: Nowa powieść Małgorzaty Oliwii Sobczak już 14 czerwca

Korda odwzajemnił jego uśmiech. Doskonale wiedział, co czuł siedzący naprzeciw mężczyzna. Zdawał sobie sprawę, że na razie to wszystko do niego nie docierało. Na razie jego świadomość wypierała to, co najgorsze i nieuniknione. Filtrowała jedynie fragmenty nieposkładanych informacji, zbyt rozproszonych, by wydały się realne. "Pająk ci wchodzi do ucha" – zdanie z przeszłości ostro wybrzmiało w jego głowie, ale zaraz odepchnął to wspomnienie. Znów się przyjrzał Zalewskiemu. Rozumiał, że złożenie obrazów w całość przyniesie mu rozpacz. Ból niemożliwy do udźwignięcia.