Szkoła w czasie pandemii. ”MEN odsyła nas do rybki z Mini Mini”

WP sprawdza, jak idzie e-nauczanie w czasie pandemii? Nauczycielki tłumaczą, że robią, co mogą, by nie przerywać roku szkolnego. To głównie ich oddolne inicjatywy. – Mój prywatny laptop jest na granicy używalności, ale działam – mówi jedna.

Jeżeli jest jakaś grupa, której dostanie się w czasie pandemii koronawirusa, to są to nauczycielki i nauczyciele.

To dopiero trzeci dzień nauki online, a niektórzy rodzice już mają pretensje.

Pierwszy rodzic jest wściekły, że szkoły za dużo wymagają. Nie przebiera w słowach:

- Dlaczego im odwaliło? Ja się, jako ojciec, naprawdę nie wyrabiam z tymi lekcjami Moi synowie dostają mnóstwo prezentacji, wypracowań, po 30 stron z podręcznika do zrobienia w tydzień. Czy tak musi być?!

Inny ma diametralnie inne obserwacje:

- Lekcje nie odbywają się od czwartku. W tym czasie nie dali znaku życia nauczyciele: matematyki, niemieckiego, geografii, historii, plastyki i muzyki – skarży się.

Kolejny rodzic zdenerwował się, gdy dostał ze szkoły wiadomość, że ”zgodnie z wytycznymi nauczyciele nie mogą realizować nowego materiału, mogą jedynie powtarzać stary materiał. Lekcje nie dotyczą nowych treści, dotyczą jedynie tematów już zrealizowanych w szkole”.

WP sprawdziła, jak to wygląda z punktu widzenia nauczycielek uczących z domu.

Nauczycielka z Gdańska mówi nam:

- Siedzę najpierw z moim dzieckiem, piątoklasistą. Robię z nim lekcje wysyłane codziennie: "przeczytaj rozdział taki a taki, zrób zadanie x, y i z". A potem już jadę z moją orką. Na moim własnym sprzęcie. Laptop na granicy używalności. A potem czytam radosnego pana ministra edukacji, który mówi nam, że jest super.

Inna nauczycielka: - Widać teraz, że system jest od lat niedofinansowany. Mój mąż pracuje w domu na laptopie służbowym, a ja – nauczycielka – na prywatnym. W kryzysie to wychodzi. Nie ma dobrych łączy i dobrych laptopów. Może MEN powinien był kupić dawno laptopy do szkół? Takie laptopy byłyby na co dzień w szkole, a w pewnych sytuacjach, jak teraz, zabierane do domu?

MEN: rybka Mini Mini

Czy nauczycielki są przygotowane do e-uczenia?

Agnieszka Tomasik, dyrektorka ZSO nr 8 w Gdańsku:

- Stan przygotowania nauczycieli i szkół jest różny. Są nauczyciele, którzy dopiero muszą się nauczyć pracy online. Ale większość nauczycielek świetnie sobie w sieci radzi i od lat posługują się nowoczesnymi aplikacjami edukacyjnymi. Radzimy sobie same, oddolnie: wymieniamy się spostrzeżeniami, podsyłamy sobie linki i pomysły. Nie jesteśmy tak zunifikowani cyfrowo, żeby przejść na jeden e-podręcznik dla całej Polski. Wszystko zależy więc od indywidualnych decyzji szkół i inwencji uczących.

Czy MEN pomaga w przygotowaniu takich lekcji?

Nauczycielka z Warszawy: - Większość inicjatyw pochodzi od nas. Same podsyłamy sobie pomysły. Byłam na stronie rządowej ministerstwa. Znalazłam tam m.in. link do rybki z kanału Mini Mini. Takie linki to możemy znaleźć sobie same.

Mama ratuje życie, a dziecko w domu

Duże miasta mają swoje platformy edukacyjne. Warszawa ma np. portal Librus; Gdańsk – Gdańską Platformę Edukacyjną; Poznań – Poznański Serwis Oświatowy.

A mniejsze? Natalia Grzędzicka, nauczycielka z SP 17 z Grudziądza:

- Już w zeszłą środę założyłam wspólnego maila dla wszystkich uczniów. Stamtąd pobierają karty pracy. Dodatkowo, strona szkoły ma zakładkę "pracą zdalna" i wszyscy zainteresowani tam wchodzą i pobierają, co chcą. Sprzętu służbowego nikt nam nie dał, a minister edukacji poinformował, że można zawsze iść do szkoły i skorzystać na miejscu.

Jak radzą sobie uczniowie w Grudziądzu?

Grzędzicka: - Mam 11 latków w tej chwili. Niektórzy nie mają pojęcia, jak edytować dokument, jak założyć maila. No i sprzętu też nie mają. W domu jeden komputer, łącze internetowe kiepskie, a rodzeństwo też chcę skorzystać.

Jak powinna wyglądać rozsądna edukacja w czasie pandemii?

Agnieszka Tomasik z Gdańska:

- Nie da się zrobić tak, że dzieci o 8 rano siadają do Internetu i siedzą do godz. 15 przed ekranem, a nauczyciele się zmieniają co 45 minut. Jak to zrobić, jak masz w domu trójkę dzieci i jeden komputer? Są dzieci, które w ogóle nie mają w domu dobrego komputera czy super ”wypasionego” smartfona. Ktoś może być przecież wykluczony cyfrowo. Musimy pamiętać o wszystkich. Zasady mamy takie, że nie oceniamy uczniów, nie dajemy im nawet "plusików". Tylko informacja zwrotna. Nie przeciążamy dzieci materiałem. Musimy teraz zaufać nauczycielom. Te zadania, które dostają dzieci, są fajne, sensowne i nie ma tego za dużo. We wszystkim musi być umiar. Zadania muszą być wyliczone na odpowiedni czas, żeby dziecko sobie z nimi poradziło. Nie można wprowadzać nowego materiału.

Pytam skąd właściwie pomysł, żeby więcej czasu poświęcić na powtórkę i utrwalenie już przerobionego w szkole materiału zamiast na wprowadzanie nowych treści?