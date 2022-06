"Szkło, śnieg, jabłka i inne historie" - recenzja komiksu wyd. Egmont

To wszystko sprawia, że "Szkło, śnieg, jabłka i inne historie" jako kolekcja to doskonała lektura dla szerokiego grona czytelników. Gaiman czaruje w najlepszym tego słowa znaczeniu - wciąga czytelnika w swoją opowieść, podsuwając zaskakujące, często szokujące pomysły na fabułę i postaci. Jednocześnie nie zawsze dąży do oczywistego zakończenia. Woli zostawić w nas jakąś myśl, niepokój, wątek do zastanowienia. A że robi to wszystko we współpracy ze znakomitymi ilustratorami (Colleen Doran, Fabio Moon), to efekt końcowy robi znakomite wrażenie.