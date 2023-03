Szczerze opisał umieranie żony chorej na raka. "Była wdzięczną pacjentką"

"Prowadzę Cię tych parę metrów do konfesjonału i tam zostawiam. Za chwilę słyszę jednak słaby głos, 'Wojtek, wywróciłam się...'. Leżysz bezradnie przy tym konfesjonale. To wszystko dzieje się z tyłu kościoła, więc ludzie niczego nie widzą. Ale ksiądz? Tkwi w tej budce nieruchomo. Czy możliwe, że nie zauważył, że się zbliżasz, a potem upadasz, że nie usłyszał Twojego głosu? Najpierw jestem na niego wściekły, podnosząc Cię z posadzki, przeklinam go szeptem, że 'pierdol... klecha, mógłby się ruszyć', uspokajasz mnie. Rzeczywiście on jest tak stary, że mógł nie zauważyć. Czy on ogóle słyszy, co ludzie do niego mówią? Odpowiadasz, że to bez znaczenia, bo rozmawiasz z Bogiem, a nie z księdzem".