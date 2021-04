Szczepan Twardoch ostro o liderkach Strajku Kobiet. "Zmarnowały słuszny gniew"

We wtorek na Twitterze działaczki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet ostro odniosły się do porozumienia, jakie zostało zawarte między Lewicą a rządem ws. Krajowego Planu Odbudowy. "Ogłaszamy krótko: wóz albo przewóz. Doba na ogarnięcie się albo zaczynamy ogólnopolską akcję wybijania głupoty z głowy Lewicy" – napisały. To ultimatum tak skłoniło Szczepana Twardocha do napisania wpisu na Facebooku, w którym nie zostawia na liderkach, Marcie Lempart i Klementynie Suchanow, suchej nitki. Pisarz uważa, że potencjał Strajku Kobiet został bezpowrotnie zmarnowany.