Szczepan Twardoch ostro krytykuje wiceprezesa państwowej spółki. Chodzi o artykuł z Wirtualnej Polski

Postawa pielęgniarki najwidoczniej nie spodobała się Filipowi Rdesińskiemu, obecnemu wiceprezesowi spółki Lotos Terminale S.A., który postanowił wyrazić swoją opinię za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wpis co prawda został już usunięty, ale pojawiły się osoby, którym nie przypadł do gustu.

Rozumiem, że pan Rdesiński powołany jest do bycia prezesem w państwowych spółeczkach, czemu oddaje się z wielką pasją za pensję zapewne odrobinę wyższą, niż ma pani pielęgniarka. Może pani pielęgniarka powinna skończyć kulturoznawstwo, dzięki temu na pewno poznałaby dokładnie sekrety rynku paliwowego i mogłaby zająć fotel pana Rdesińskiego?

Pan Filip ma oczywiście rację, pani pielęgniarce nikt nie kazał być pielęgniarką, a jednak została i dzięki jej nisko opłacanej, ciężkiej a teraz na dodatek niebezpiecznej pracy nawet taka osobistość, jak pan Filip będzie miała szansę przeżyć, kiedy trafi do szpitala" - czytamy.

"W tym niełatwym czasie wszyscy trzymamy kciuki za pielęgniarki. Jeśli ktoś poczuł się urażony wpisem, który był na FB, to przepraszam. Chciałem jedynie wskazać, że zawód pielęgniarki to ważna misja społeczna. Ubrałem to jednak w niewłaściwe słowa. Czas jest nerwowy. Głowy gorące" - tłumaczy Rdesiński.