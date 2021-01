Synowa królowej napisała książkę dla dorosłych. Zawrzało w sieci

Już w sierpniu tego roku światło dzienne ujrzy kolejna książka Sary Ferguson zatytułowana "Her heart for a compass". Inspiracją do napisania powieści romantycznej było życie prapraciotki księżnej Yorku, Lady Margaret Idy Montagu Douglas Scott, której rodzice byli bliskimi przyjaciółmi królowej Wiktorii i jej męża, księcia Alberta. 61-letnia autorka zaznacza, że pomimo kontekstu historycznego królewski romans w książce nie będzie zbyt "poprawny politycznie".