To ona stoi za hitem TVP. Ma imię, którego nie da się zapomnieć

Ałbena Grabowska oryginalne imię zawdzięcza pochodzeniu matki, która przyjechała do Polski z Bułgarii. Dzięki niemu łatwo ją zapamiętać i szybko odróżnić. Grabowska urodziła się ponad 50 lat temu w Pruszkowie i wcale nie zmierzała zostać pisarką. Choć język polski nigdy nie sprawiał jej trudności i zawsze lubiła czytać, surowa polonistka w szkole średniej nie zaszczepiła w niej miłości literaturoznawczych.

Jako nastolatka Ałbena marzyła raczej, by zostać wziętą aktorką, jednak wygrał pragmatyzm i ogólny pęd do wiedzy. Wraz z ukochanym poszła na medycynę, którą ukończyła z sukcesem. W czasach studenckich dorabiała co prawda, pisząc porady lekarskie lub odpowiadała na listy czytelników czasopism kobiecych, ale na tym jej przygoda pisarska się kończyła.