Stanisław Lem nie był twórcą? Tak stwierdził ZUS

Jego twórczość była tak bogata i różnorodna, że w 1974 r. amerykański autor sci-fi Philip K. Dick złożył zawiadomienie do FBI, że Stanisław Lem to nie autentyczna postać, ale komunistyczny komitet działający pod kryptonimem po to, by szerzyć wśród Amerykanów propagandę za pomocą powieści science fiction. Zdaniem Dicka dowodził tego fakt, że Lem posługuje się wieloma stylami. FBI szybko jednak ustaliło, nie tylko że Stanisław Lem naprawdę istnieje, ale że nawet nie jest członkiem partii komunistycznej.