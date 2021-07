Stalin był alkoholikiem. Wciągnął w nałóg cały naród

Stalin jednak nie cieszył się z tego sukcesu, bo oznaczał on mniejsze wpływy do budżetu. "Skąd możemy zdobyć pieniądze?" – pisał do Wiaczesława Mołotowa we wrześniu 1930 roku. "Trzeba odrzucić fałszywy wstyd i dążyć do zwiększenia produkcji i sprzedaży wódki. Tylko to pozwoli nam na zapewnienie obronności kraju. Należy pamiętać, że rozwój lotnictwa cywilnego będzie wymagał dużych nakładów".