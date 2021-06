Spotykają się na schadzki w miejscach publicznych. Jak zabawiają się Polacy?

Jakiego rodzaju to są na przykład miejsca, w których spotykają się Polacy? Bo to nie tylko na przykład kluby dla swingersów, prawda? Tak, oczywiście. Są to miejsca często publiczne. Takich miejsc namierzyliśmy co najmniej kilkanaście w Polsce. Jedno z nich jest blisko centrum Warszawy, przy centrum olimpijskim, przy Wisłostradzie, czyli bardzo uczęszczanej trasie, gdzie właściwie z okien samochodu można, gdy jest się dobrym obserwatorem, zauważyć samochody, w których siedzą pary, a w krzakach stoją panowie i obserwują to, co się dzieje w autach. Obie strony wiedzą po co tam przyjeżdżają, jest to miejsce publiczne, dość często uczęszczane, a te osoby się z tym nie kryją.