Spotkanie z księdzem Niedałtowskim w Fundacji Hospicyjnej

"Bliżej siebie LIVE" to cykl rozmów o tym, co dziś ważne i co warto pielęgnować, zwłaszcza teraz, w czasie izolacji związanej z pandemią. Z gośćmi rozmawiamy o budowaniu relacji z innymi i z samym sobą, otwieraniu się na to, co trudne i bolesne, ale także dające nadzieję oraz o tworzeniu przestrzeni na duchowość, bliskość i wrażliwość na drugiego człowieka.