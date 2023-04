Spotkania z pisarzami podczas Targów VIVELO na PGE Narodowym!

Z kolei dzięki słowno-fotograficznej opowieści WOJCIECHA MĘCZYŃSKIEGO przeniesiemy się do podwodnego świata. Jego unikalny album będzie można nabyć w trakcie Targów, jak również spotkać się z autorem. Jak mówi W. Męczyński: "Czasem piszę o fotografii i podróżach, pokazuję swoje zdjęcia na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Lubię opowiadać o morskim świecie i prezentować jego piękno wszędzie tam, gdzie to możliwe: w szkołach, na targach, zlotach czy podczas podróżniczych festiwali. Jestem ambasadorem OM System w Polsce. Ufam, że propagowanie dobrej fotografii podwodnej zachęci wszystkich jeszcze nienurkujących do szukania możliwości oglądania większych i mniejszych mieszkańców mórz w ich naturalnym środowisku. Chrońmy oceany".