Sophie Ellis-Bextor wyjawia wstrząsającą historię. Miała 17 lat, gdy została zgwałcona

"Zastanawiałam się, dlaczego to ważne, by pisać o swoich doświadczeniach. Dlaczego nie zapomnieć o czymś, co było tak złe? Dlaczego to upubliczniać? Myślę, że jeśli doświadczyłeś czegoś złego, to bycie odważnym i szczerym pomaga to przepracować i tobie, i wszystkim, którzy przeszli coś podobnego" - zaznacza w biografii.