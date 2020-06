"Baśka" pierwszą książką w nowym wydawnictwie Wojtka Sokoła

"Baśka" to krótka opowieść kilku przyjaciół, którzy spotykają się po latach w niecodziennych okolicznościach, a to staje się naturalnym bodźcem do wspomnień. Ta podróż wzrusza, bawi, jest szczera do bólu, sprawia, że zasiadamy z bohaterami do stołu i stajemy się jej częścią.