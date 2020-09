„Sny Małgosi” – książka, o jakiej Ci się nie śniło.

Sny Małgosi” to debiut autorski Rafała Czerwonki. Książka zawiera czternaście niesamowitych historii, opowiedzianych na niespełna 250 stronach - pełnych akcji i z dużą dawką humoru. Uwaga – wszystkie historie dobrze się kończą!

Sny Małgosi” to idealna lektura dla Czytelników w wieku 6-12 lat, ale z zainteresowaniem i satysfakcją przeczyta ją tak naprawdę każde dziecko. Oprócz niesamowitych historii, zawiera także piękne ilustracje, wykonane przez Beatę Dyszkiewicz-Dziadak, absolwentkę Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Każde z opowiadań traktuje o ważnych sprawach i nie zawiera kontrowersyjnych treści, takich jak magia czy kwestie światopoglądowe i ideologiczne. Książka pozostawia po sobie pewien niedosyt, bowiem chciałoby się poznać więcej tego rodzaju historii – stąd do książki chce się wracać.

Premiera książki „Sny Małgosi” – 1 października 2020 roku.

O autorze

Rafał Czerwonka to - jak sam mówi - przede wszystkim mąż oraz tata czwórki dzieci. Także inżynier, społecznik i redaktor naczelny lokalnej gazety.

Pisze od zawsze. W podstawówce były to dziecinne rymowanki, potem teksty amatorskich piosenek i różnorakie wierszyki, a jeszcze później ogrom treści do wszelakich stron internetowych. Założył lokalną gazetę, gdzie dużo pisze o sprawach dotyczących swojego najbliższego sąsiedztwa. Rozpoczętych i rozgrzebanych ma co najmniej kilka książek – zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Książka „Sny Małgosi” jest pierwszą z tych, które skończył i w dodatku samodzielnie wydał.

„Sny Małgosi” powstały tak naprawdę dzięki moim dzieciom, które zawsze preferowały bajki opowiadane, w miejsce tych czytanych z książek – nazywało się to u nas „bajkami z buzi”. Kreowałem więc wciąż nowe historie, aby zadowolić moje pociechy i dać im radość ze wspólnego przeżywania wymyślanych na gorąco przygód. Dzieci nie pozwalały na powtórki opowiedzianych już wcześniej historii, dzięki czemu powstało tak wiele unikatowych opowieści. Najciekawsze bajki postanowiłem w końcu spisać i tak powstała książka „Sny Małgosi” – opowiada Rafał Czerwonka o kulisach powstania książki.

Pierwsze recenzje

Przygody są naprawdę pomysłowe. Bałam się na początku, że wszystko będzie się opierać na jednym schemacie i zrobi się nudno, ale nie. Każdy rozdział był zaskakujący.

Ewa Popielarz, Redaktorka, ewapopielarz.pl

Sny Małgosi to bardzo sprawnie napisana, wciągająca książka dla dzieci wczesnoszkolnych. Naprawdę udany debiut, pełen humoru i autentycznego rodzinnego ciepła, w którym sny mieszają się z jawą, a jawa ze snem. Serdecznie polecam.

Marta Kowerko-Urbańczyk, Pani Poczytalna, martakowerko.pl

Doskonały zmysł obserwacyjny świata dzieci. Książkę czyta się jednym 'tchem" i nie wiadomo jak zakończy się kolejny rozdział. Duża dawka humoru, miłości, mądrości i ojcowskiego serca. Gorąco polecam dzieciom i rodzicom.

Urszula Kraska, Psycholog szkolny

Kiedy byłam mała, moja mama opowiadała mi wymyślone przez siebie bajki. Często prosiłam ją, aby odtwarzała je z pamięci tymi samymi słowami. Było to trudne, ponieważ opowieści te powstawały spontanicznie, a mama nigdy ich nie spisywała. Baśnie przepadły. Pozostały jedynie wspomnieniem. Ciekawe, ile takich historyjek, tworzonych „na poczekaniu” przez rodziców lub dziadków, znika na zawsze? Pomyślcie, ile intrygujących opowiadań lub bajek mogłoby wypełnić ocean literatury dziecięcej, gdyby ich twórcy podjęli trud utrwalenia całej fabuły. Taki wysiłek podjął Rafał Czerwonka tworząc zbiór pt. "Sny Małgosi". Spisane i wydane mogą teraz bawić innych małych czytelników, prowadzić ich do krainy snów, a rodziców inspirować do uwieczniania własnych, wymyślonych historii, zanim pochłonie je czas.

Agnieszka Krawczyk, Redaktorka, oceanbasni.pl