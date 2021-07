Śmierci używał do „porządkowania świata”. „Zabójca” to mocny reportaż o albańskim mordercy

„Każdy trup, co oczywiste, ma swoją własną cenę. Nie jest prawdą, że wszyscy jesteśmy tacy sami, nawet w obliczu śmierci. Zbrodnia za zbrodnią, z biegiem lat zmieniali się zleceniodawcy i pośrednicy, ale nigdy sam Zabójca” – pisze Andrea Galli – „Dlatego tylko on wie, ilu ludzi zabił. Całkowita liczba jego ofiar nie jest znana. Ani to, kim naprawdę jest. Nie wiedzą tego nawet ci, którzy z nim mieszkają. Oni przede wszystkim”.