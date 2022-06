Śmierć ma zapach i dźwięk. "Czuję to teraz, gdy rozmawiamy"

Najtrudniejsze było to, że nie chciano wydać ciał ofiar. Sprawa była niezwykle trudna. Toczyły się wojny o to, jak z szacunkiem zająć się zmarłymi. Co ja bym wtedy zrobił, to zwrócił się do przywódców religijnych. Ludzie zapominają o ich władzy, którą niewątpliwie mają. Zrozumiałem to po zamachach bombowych w Iraku. W siedzibie ONZ mieliśmy ciało kobiety, która należała do sunnitów. Jej rodzina chciała, by umyto i zaopiekowano się jej ciałem zgodnie z tradycją sunnicką. To nie było możliwe ze względu na rozmiar tej tragedii. Zapytałem, czy dla rodziny ulgą byłaby modlitwa w meczecie. Zgodzili się. Wystarczyło zapomnieć o polityce i po prostu porozmawiać.