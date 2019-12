Skradzione dzieło Gustava Klimta zostało odnalezione. Znajdowało się w śmietniku

Dzieło Gustava Klimta zostało odnalezione w worku na śmieci przez ogrodników. Obraz zaginął 22 lata temu.

“Portret kobiety” Gustava Klimta został skradziony w 1997 r. z galerii sztuki współczesnej w Piacenzy tuż przed wystawą, na której miał zostać pokazany. Na temat kradzieży pojawiło się wiele teorii spiskowych. Najciekawsza z nich głosiła, że zbrodnię popełniła sekta satanistyczna, która użyła go do obrzędów albo ukryła go w trumnie.