Skazany na prace społeczne dziennikarz wzywa innych do chwycenia za miotłę

Na portalu Salon24 Misiak dodał: "Ja rozumiem, że metodą Tomasza Piątka jest zarabianie na pomówieniach, bo wydaje książki i tak działa. Mam nadzieję, że ta sytuacja go odrobinę uspokoi i zacznie racjonalnie się zachowywać w tej sprawie. Nie jestem za karaniem za słowo, ale to co on robi jest ewidentnym pomawianiem. Sąd dał wyższy wyrok niż wnosiliśmy, uznając, że pomówienia pana Piątka to przekroczenie jakiejkolwiek granicy. Oczekiwaliśmy jakiejś kary w zawieszeniu na kilka miesięcy".