Siostra Meghan wydała książkę o tajemnicach księżnej. "Prawda jest dziwniejsza niż fikcja"

Samantha Markle zrobiła w końcu to, co tak długo zapowiadała. Wydała książkę o nośnym tytule "The Diary of Princess Pushy’s Sister: A Memoir, Part One" ("Pamiętnik siostry bezczelnej księżniczki, część 1"). Media donoszą, że Meghan Markle nie jest zachwycona tą publikacją.

Meghan Markle ma trudną relację ze swoją przyrodnią siostrą, Samanthą Źródło: fot. Getty