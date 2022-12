Siłaczki z Afganistanu

Tytuł może wydać się nieco mylący - to są nie Siłaczki, podobne do bohaterki noweli Żeromskiego, które chcą naprawiać świat kosztem własnego szczęścia. Owszem, są i takie idealistki, ale są też i "zwykłe" kobiety (i dziewczynki), które walczą o przeżycie, osoby, które potrafią przetrwać w strasznych warunkach. Poznajemy różne kobiety, od takiej, którą stać na chemioterapię w Pakistanie za tysiące dolarów do takiej, która nie ma kompletnie nic, prócz narkotykowego nałogu.