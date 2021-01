Setna rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Gdyby żył, świętowałby dziś 100. rocznicę urodzin. 22 stycznia 1921 roku na świat przyszedł najwybitniejszy poeta pokolenia Kolumbów, Krzysztof Kamil Baczyński. "Cóż, należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga brylantami" - powiedział Stanisław Pigoń, na wieść o wstąpieniu poety do oddziału dywersyjnego.

Krzysztof Kamil Baczyński Źródło: Materiały prasowe