Sensacja, drobne grzeszki i hultajskie wybryki, czyli co działo się na premierze książki "Jak zostać genialnym hultajem"

Podczas spotkania Danuta Nierada i Tobiasz Piątkowski opowiedzieli o genezie powstania książki oraz o jej znaczeniu w edukacji przyszłych pokoleń. Jak przekonywali autorzy, każde polskie dziecko i nastolatek powinni wiedzieć, że my Polacy jesteśmy utalentowani i niezłomni w kroczeniu wyznaczoną drogą. Taki mamy charakter, a bohaterowie prezentowani podczas premiery tylko to potwierdzają. Dzięki tej książce poznajemy historie niepospolitych ludzi oraz ich wynalazków i osiągnięć, które zmieniły nasz świat na lepszy. Co jednak najważniejsze, udowadniamy, że każdy z nas może osiągnąć wszystko czego zapragnie. Wystarczy odrobina determinacji i… hultajstwa!