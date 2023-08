Saudyjski książę to "bestia". Mordercy z piłami czekali w konsulacie

Al-Qahtani sprytnie zauważył, że dysydenci polegają na otwartych i (niekiedy) w ogóle niezabezpieczonych urządzeniach i platformach, co można wykorzystać do siania terroru. Sięgnął po nową poradę z podręcznika cyfrowego autorytaryzmu i wprowadził trzy różne, lecz powiązane ze sobą taktyki. Przede wszystkim zawarł kontrakt z prestiżową firmą konsultingową McKinsey & Company na stworzenie zestawienia kluczowych influencerów w mediach, oczywiście "do użytku wewnętrznego". Nie zostało to głośno powiedziane, niemniej jest oczywiste, że powodem zamówienia takiego raportu było zidentyfikowanie głównych celów prowadzonej przez al-Qahtaniego cyfrowej wojny z opozycją. Jednocześnie potajemnie infiltrował Twittera. Zapłacił wielu urodzonym w Arabii Saudyjskiej inżynierom z Doliny Krzemowej za to, by postarali się o zatrudnienie w Twitterze, a następnie wykradli poufne dane użytkowników: prawdziwe imiona i nazwiska, prywatne wiadomości, lokalizacje i adresy IP. Jednym z obiektów działań infiltracyjnych był wychwycony przez McKinseya influencer korzystający z prawa stałego pobytu w Kanadzie: Omar Abdulaziz.