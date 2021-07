Samobójstwa, które zmieniły historię

Ale w drugiej połowie lat 80. stało się jasne, że Szczerbicki i jego konserwatywne poglądy nie pasują do nowych czasów. Szczególnie krytykowano go za to, że w 1986 roku ukrył prawdę o katastrofie w Czarnobylu i jej skutkach. W wielu miastach Ukrainy odbyły się protesty przeciwko kłamstwom władz. 28 września 1989 roku – na wyraźne życzenie Gorbaczowa – Szczerbicki podał się do dymisji.