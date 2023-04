Sądowy spór o "Waginę polską". Czy artysta miał prawo zestawić zdjęcie papieża i kobiecych intymnych części ciała?

– Artysta chciał sprowokować i to mu się udało. Może oczekiwał, że ja wystawę obejrzę, pójdę do domu popłakać i nic z tym dalej nie zrobię. Albo że podejdę do niego w galerii i zapytam, co poeta miał na myśli. To żałosne. Czy ja mam każdego artystę pytać, co miał na myśli? Tym bardziej, że to ani artysta, ani żadne dzieła.