Są pierwsze ślady życia pozaziemskiego. "To nie była planetoida"

Jeśli prawdziwa jest hipoteza, że ‘Oumuamua to żagiel świetlny obcej cywilizacji, to nasze spotkanie z tym obiektem można wyjaśnić na dwa sposoby. Albo istoty, które go skonstruowały, celowo skierowały go w nasz rejon Układu Słonecznego, albo ‘Oumuamua to jedynie kosmiczny śmieć, który przypadkiem się na nas natknął (czy też my na niego). Niezależnie od tego, czy cywilizacja, która wytworzyła ten obiekt, wciąż jeszcze istnieje, każda z tych interpretacji może być trafna. Zważywszy jednak na to, co wiemy o Wszechświecie i o cywilizacjach, jesteśmy w stanie wysnuć pewne wnioski co do tego, która z nich ma większe szanse okazać się prawdziwa i jakie niesie to implikacje dla nas i dla tego kogoś (lub czegoś), kto zbudował ‘Oumuamua.