Pierwsze spotkanie Kleopatry i Juliusza Cezara. Mit powtarzany od stuleci ma niewiele wspólnego z rzeczywistością

Nie było żadnego dywanu

Obmyślono plan, który miał pozwolić przemycić kobietę niepostrzeżenie do pałacu. Pierwszy etap zakładał dopłynięcie Nilem do Aleksandrii. Mimo że sama podróż trwała kilka dni i istniało pewne ryzyko dekonspiracji, to wszystko poszło gładko. Po dotarciu do portu pozostawała jednak kwestia tego, jak ominąć straże i niezauważonym dostać się przed oblicze samego Cezara.