Matka, która powiesiła własne dzieci. Historia Marianny Dolińskiej

Tydzień przed tragicznymi wydarzeniami mężczyzna trafił do więzienia. Kobieta została sama z czwórką dzieci, bez środków do życia, bez jedzenia. Była załamana. Do końca nie wiadomo, dlaczego nie otrzymała pomocy od okolicznych mieszkańców, być może im też było ciężko. Nie wiadomo nawet, czy o o pomoc zabiegała. Czy została wykluczona z życia społecznego? A może, ze względu na aresztowanie męża, wstydziła się prosić? Jedno za to jest pewne: przez kilka dni i nocy wraz z dziećmi tułała się pomiędzy wsiami Antoniówka, Dąbrowa Kozłowska i Siczki.