Podwójne życie autora "Dziadka do orzechów"

Podobał się kobietom, notoryczne wpadał w oko atrakcyjnym adeptkom gry na pianinie, co zmuszało go do objazdowego trybu życia, rysował świetne karykatury i w hołdzie dla Mozarta do imion nadanych mu przy chrzcie dołączył trzecie: Amadeusz. Nazywał się Ernst Teodor Amadeusz Hoffmann i był autorem najpiękniejszej bajki świata - "Dziadka do orzechów", która jak żadna inna wprowadza w świąteczną atmosferę.