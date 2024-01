Zachar Maniukin sprawował rządy terroru. Dał się poznać z prawdziwej podłości i okrucieństwa wobec Polaków

Siemiatycze (i nie tylko) z ziemią zrównane

Łącznie w Siemiatczycach spłonęło ok. 300 budynków – w zasadzie całe miasto. Przetrwało ponoć zaledwie 18 budowli, w tym kościół i cerkiew. Ale nie był to koniec represji w ramach "odwetu" za powstanie. Żołnierze Maniukina zniszczyli dwór w Czartajewie, a w majątku Puczniewskiego zamordowali 16 osób. Okrutny los czekał też mieszkańców wielu wsi. Część z nich jawnie sympatyzowała z powstańcami, część jedynie udzieliła im niewielkiej pomocy, winą innych było tylko to, że nie powiadomili władz carskich o ich obecności w okolicy. Niezależnie od tego sposób działania kata Podlasia był jednak taki sam: mieszkańców wypędzano z domów, plądrowano je, a na koniec wieś doszczętnie palono, by czasem nawet i jej resztki zaorać…