Prawdziwa historia "Śnieżnego bractwa". Mrozi krew w żyłach

Porzućcie wszelką nadzieję

Szczęśliwie osiedli na zboczu góry, z którego wrak po prostu się zsunął. Część osób znajdujących się na pokładzie w pośpiechu go opuściła, ponieważ poczuła opary benzyny. To, co zobaczyli na zewnątrz, po prostu ich przytłoczyło. Śnieg i skały. Skały i śnieg. A oni mieli ze sobą jedynie lekką odzież mogącą zapewnić ciepło co najwyżej w chłodniejszy wieczór w Santiago. Tymczasem w miejscu, w którym się znaleźli, temperatura mogła nocami spaść nawet do -40 st. C!