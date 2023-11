Kto namalował Salvatora Mundi?

Zaginione arcydzieło

Kontrowersje budzi m.in. fakt, że "Salvator Mundi" został odkryty dopiero w XXI wieku. W 2005 roku nabywca kupił go za zaledwie 1175 dolarów. (Swoją drogą, trzeba przyznać, że obraz nieźle zyskał na wartości). Poprzedni właściciel sądził bowiem, że sprzedaje dzieło nie Leonarda, a jednego z jego uczniów – lombardzkiego arystokraty Giovanniego Antonia Boltraffia. Zresztą część naukowców do dziś uważa, że to faktycznie on jest w rzeczywistości autorem malunku.