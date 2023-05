Grzeszna Helena Sanguszówna. Nie chciała wyjść za mąż. Zrobili wszystko, by skandal nie wyszedł na jaw

Ojciec wysyłał do Heleny gniewne listy, w których nawoływał ją do przejrzenia na oczy. Namiętność księżniczki nazywał "pokusą diabelską". W kolejny liście pisał: "Ze wszystkich rzeczy w tej chwili, najbardziej mnie twój los obchodzi i twoje postępowanie, a to z powodu, że stoisz nad przepaścią i namiętnie ku zgubie pracujesz". Zdawał sobie sprawę, jak kończą się podobne historie: "Wina tylko będzie Twoja, a cierpienia będą wspólne, z tą różnicą, że on coraz mnie cierpieć będzie, a Ty coraz więcej". Wiedział, że w podobnej sytuacji to kobietę obarczano odpowiedzialnością za grzech. Mężczyzna najczęściej wychodził z romansu bez szwanku. Można także założyć, że ojciec chciał zapobiec cierpieniom starszej córki, która doznała podwójnej zdrady.