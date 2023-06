Agatha Christie. Biografia niezwykła

Czekanie na "tego właściwego"

Pierwsze próby literackie zbiegły się w czasie z debiutem towarzyskim Agathy. Jej matka po śmierci męża przeszła kilka niegroźnych ataków serca i lekarze zalecili jej "słoneczny klimat". Clara postanowiła jechać do Egiptu, który wówczas był pod brytyjską kontrolą. W podróż do Kairu zabrała córkę, by w egzotycznych okolicznościach wprowadzić ją do towarzystwa i przedstawić oficerom – potencjalnym przyszłym adoratorom.