Rusza kolejna edycja wielkiego plebiscytu "Książka Roku"! Który tytuł zdobędzie nagrodę internautów?

Głosowanie startuje 1 lutego i potrwa do końca miesiąca. Także w tym roku ogłoszenie wyników odbędzie się internetowo. Laureatów poznamy na uroczystej gali, która odbędzie 10 marca w Starym Browarze. Nie oznacza to jednak, że użytkownicy będą pozbawieni udziału w tych pełnych emocji chwilach. Wydarzenie będzie można obejrzeć za pośrednictwem platform organizatorów oraz patronów medialnych wydarzenia: serwisu Wp.pl, Radia Zet, a także magazynu "Książki. Magazyn do czytania". Nie zapomnijcie włączyć wtedy odbiorników – to będzie wieczór pełen niezapomnianych emocji.