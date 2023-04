Russell Crowe zagrał słynnego egzorcystę. Mówił, za co diabeł nienawidzi Jana Pawła II

Jest to wielka tajemnica: demony wiedzą, że przegrały walkę z Chrystusem, że czują się źle i na dodatek cierpią z powodu egzorcyzmu… a pomimo to pozostają w duszy, którą posiadły albo którą nękają i nie chcą odejść. Nie wiem dlaczego w niektórych przypadkach potrzeba tak wielu lat, żeby uzyskać uwolnienie. Niewątpliwie ma tutaj znaczenie również świętość egzorcysty. Jest wielu świętych, którzy nie będąc egzorcystami, uwalniali od demonów. Zaliczam do nich również siostrę Erminię (pokazuje ręką małą fotografię na stoliku, który znajduje się u stóp figurki Matki Bożej Fatimskiej). Biskup Rimini, kiedy jakaś osoba zwracała się do niego, odsyłał ją do siostry Erminii, która przecież nie mogła być egzorcystką. Ale uwalniała, i to jak! Albo proszę pomyśleć o św. Katarzynie ze Sieny. Kiedy jakiś egzorcysta nie był w stanie uwolnić osoby, odsyłał ją do św. Katarzyny, która nie była egzorcystką.