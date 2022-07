Rosyjscy Żydzi boją się, że zostaną zakładnikami Kremla

Co z tymi, którzy zostali? Tysiące rosyjskich Żydów już wypełniło odpowiednie papiery i czekają na możliwość wylotu z kraju. Część utknęła w kolejkach do ambasady, gdzie czas oczekiwania na wizytę wydłużył się do kilku miesięcy. Inni próbują rezerwować loty, których jest za mało. Wielu boi się, że Rosja ich nie wypuści i będzie traktowała jak zakładników.